Bugünkü Kryptonite Fiyatı

Bugünkü Kryptonite (SEILOR) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 5,37 değişim gösterdi. Mevcut SEILOR / USD dönüşüm oranı SEILOR başına $ 0 şeklindedir.

Kryptonite, şu anda piyasa değeri açısından $ 52.474 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 367,00M SEILOR şeklindedir. Son 24 saat içinde SEILOR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,168526 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SEILOR, son bir saatte -%1,42 ve son 7 günde -%44,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kryptonite (SEILOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 52,47K$ 52,47K $ 52,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 142,98K$ 142,98K $ 142,98K Dolaşım Arzı 367,00M 367,00M 367,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kryptonite piyasa değeri $ 52,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SEILOR arzı 367,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 142,98K.