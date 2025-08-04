ktoshi (KTOSHI) Nedir?

Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance.

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ktoshi (KTOSHI) Kaynağı Resmi Websitesi

ktoshi (KTOSHI) Token Ekonomisi

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