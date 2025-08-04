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Kyber Network Crystal Legacy Fiyatı (KNCL)

Listelenmedi

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,420616
$0,420616$0,420616
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Fiyatı

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL), şu anda 0,420619 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,84M USD piyasa değerine sahiptir. KNCL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kyber Network Crystal Legacy Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,00
Kyber Network Crystal Legacy 24 saatlik fiyat değişimi
11,50M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kyber Network Crystal Legacy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kyber Network Crystal Legacy / USD fiyat değişimi, $ +0,2067934616.
Son 60 gün içerisinde, Kyber Network Crystal Legacy / USD fiyat değişimi, $ +0,1123534759.
Son 90 gün içerisinde, Kyber Network Crystal Legacy / USD fiyat değişimi, $ +0,0811073337905882.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ +0,2067934616+%49,16
60 Gün$ +0,1123534759+%26,71
90 Gün$ +0,0811073337905882+%23,89

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Fiyat Analizi

En güncel Kyber Network Crystal Legacy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,416827
$ 0,416827$ 0,416827

$ 0,429633
$ 0,429633$ 0,429633

$ 5,8
$ 5,8$ 5,8

+%0,16

-%0,00

-%27,17

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,84M
$ 4,84M$ 4,84M

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11,50M
11,50M 11,50M

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Nedir?

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Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Token Ekonomisi

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KNCL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KNCL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KNCL / VND
11.068,588985
1 KNCL / AUD
A$0,64775326
1 KNCL / GBP
0,31546425
1 KNCL / EUR
0,36173234
1 KNCL / USD
$0,420619
1 KNCL / MYR
RM1,77921837
1 KNCL / TRY
17,10657473
1 KNCL / JPY
¥61,830993
1 KNCL / ARS
ARS$573,82947075
1 KNCL / RUB
33,54015906
1 KNCL / INR
36,85884297
1 KNCL / IDR
Rp6.895,39233936
1 KNCL / KRW
581,76655128
1 KNCL / PHP
24,10567489
1 KNCL / EGP
￡E.20,37899055
1 KNCL / BRL
R$2,33864164
1 KNCL / CAD
C$0,57624803
1 KNCL / BDT
51,22298182
1 KNCL / NGN
641,18739741
1 KNCL / UAH
17,54822468
1 KNCL / VES
Bs51,736137
1 KNCL / CLP
$407,159192
1 KNCL / PKR
Rs119,22024936
1 KNCL / KZT
227,11322905
1 KNCL / THB
฿13,64067417
1 KNCL / TWD
NT$12,55127096
1 KNCL / AED
د.إ1,54367173
1 KNCL / CHF
Fr0,3364952
1 KNCL / HKD
HK$3,29765296
1 KNCL / MAD
.د.م3,81080814
1 KNCL / MXN
$7,92025577
1 KNCL / PLN
1,55208411
1 KNCL / RON
лв1,84231122
1 KNCL / SEK
kr4,05897335
1 KNCL / BGN
лв0,71084611
1 KNCL / HUF
Ft144,63825553
1 KNCL / CZK
8,92132899
1 KNCL / KWD
د.ك0,128288795
1 KNCL / ILS
1,4301046