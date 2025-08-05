Kylacoin Fiyatı (KCN)
Kylacoin (KCN), şu anda 13,13 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 98,17K USD piyasa değerine sahiptir. KCN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki KCN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KCN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Kylacoin / USD fiyat değişimi, $ -1,08707952774221.
Son 30 gün içerisinde, Kylacoin / USD fiyat değişimi, $ -3,5015438510.
Son 60 gün içerisinde, Kylacoin / USD fiyat değişimi, $ -5,4045075760.
Son 90 gün içerisinde, Kylacoin / USD fiyat değişimi, $ -19,91063313197519.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -1,08707952774221
|-%7,64
|30 Gün
|$ -3,5015438510
|-%26,66
|60 Gün
|$ -5,4045075760
|-%41,16
|90 Gün
|$ -19,91063313197519
|-%60,26
En güncel Kylacoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%3,29
-%7,64
-%3,58
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kylacoin (KCN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KCN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KCN / VND
₫345.515,95
|1 KCN / AUD
A$20,2202
|1 KCN / GBP
￡9,8475
|1 KCN / EUR
€11,2918
|1 KCN / USD
$13,13
|1 KCN / MYR
RM55,5399
|1 KCN / TRY
₺533,8658
|1 KCN / JPY
¥1.916,98
|1 KCN / ARS
ARS$17.815,4405
|1 KCN / RUB
₽1.048,0366
|1 KCN / INR
₹1.153,7331
|1 KCN / IDR
Rp215.245,8672
|1 KCN / KRW
₩18.185,5752
|1 KCN / PHP
₱752,6116
|1 KCN / EGP
￡E.636,0172
|1 KCN / BRL
R$72,4776
|1 KCN / CAD
C$17,9881
|1 KCN / BDT
৳1.598,9714
|1 KCN / NGN
₦20.015,2407
|1 KCN / UAH
₴547,7836
|1 KCN / VES
Bs1.654,38
|1 KCN / CLP
$12.683,58
|1 KCN / PKR
Rs3.712,1136
|1 KCN / KZT
₸7.089,5435
|1 KCN / THB
฿425,0181
|1 KCN / TWD
NT$392,3244
|1 KCN / AED
د.إ48,1871
|1 KCN / CHF
Fr10,504
|1 KCN / HKD
HK$103,0705
|1 KCN / MAD
.د.م119,0891
|1 KCN / MXN
$248,2883
|1 KCN / PLN
zł48,4497
|1 KCN / RON
лв57,5094
|1 KCN / SEK
kr126,8358
|1 KCN / BGN
лв22,1897
|1 KCN / HUF
Ft4.529,0622
|1 KCN / CZK
Kč278,7499
|1 KCN / KWD
د.ك4,00465
|1 KCN / ILS
₪44,7733