L2VE INU (L2VE) Nedir?

Cupid Inu has landed on BASE! His mission is to scatter as much $L2VE as possible. For this mission he travels from one L2 blockchain to the next.

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L2VE INU (L2VE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

L2VE INU (L2VE) Token Ekonomisi

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