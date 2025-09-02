LAD (LAD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00010925 $ 0,00010925 $ 0,00010925 24 sa Düşük $ 0,00041469 $ 0,00041469 $ 0,00041469 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00010925$ 0,00010925 $ 0,00010925 24 sa Yüksek $ 0,00041469$ 0,00041469 $ 0,00041469 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00041469$ 0,00041469 $ 0,00041469 En Düşük Fiyat $ 0,00010925$ 0,00010925 $ 0,00010925 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%45,45 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%45,85 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

LAD (LAD) canlı fiyatı $0,0002019. LAD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010925 ve en yüksek $ 0,00041469 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LAD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00041469, en düşük fiyatı ise $ 0,00010925 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LAD son bir saatte +%45,45 değişim gösterdi, 24 saatte -%45,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LAD (LAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 201,90K$ 201,90K $ 201,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 201,90K$ 201,90K $ 201,90K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki LAD piyasa değeri $ 201,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LAD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 201,90K.