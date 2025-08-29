Lair (LAIR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01014957 $ 0,01014957 $ 0,01014957 24 sa Düşük $ 0,010615 $ 0,010615 $ 0,010615 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01014957$ 0,01014957 $ 0,01014957 24 sa Yüksek $ 0,010615$ 0,010615 $ 0,010615 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04308942$ 0,04308942 $ 0,04308942 En Düşük Fiyat $ 0,00898223$ 0,00898223 $ 0,00898223 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,05 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,94 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,94

Lair (LAIR) canlı fiyatı $0,01025738. LAIR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01014957 ve en yüksek $ 0,010615 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LAIR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04308942, en düşük fiyatı ise $ 0,00898223 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LAIR son bir saatte -%1,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,05 ve son 7 günde +%10,94 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lair (LAIR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,89M$ 4,89M $ 4,89M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,26M$ 10,26M $ 10,26M Dolaşım Arzı 476,34M 476,34M 476,34M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Lair piyasa değeri $ 4,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LAIR arzı 476,34M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,26M.