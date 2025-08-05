LAMBO ($LAMBO) Nedir?

$LAMBO is a token created to support those who were once scammed in the cryptosphere. Lambo is a Hamster who wanted to become a whale in the cryptocurrency market, but the whales didn't accept him, so he made himself a whale suit to enter the whale community and learn their secrets. The token is created by and managed by the community. $LAMBO successfully participates in the Memlandia meme token competition on the TON blockchain, taking second place among more than 50 participants.

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LAMBO ($LAMBO) Kaynağı Resmi Websitesi

LAMBO ($LAMBO) Token Ekonomisi

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