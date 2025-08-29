LanLan Cat (LANLAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000946 $ 0,00000946 $ 0,00000946 24 sa Düşük $ 0,00001072 $ 0,00001072 $ 0,00001072 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000946$ 0,00000946 $ 0,00000946 24 sa Yüksek $ 0,00001072$ 0,00001072 $ 0,00001072 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00214246$ 0,00214246 $ 0,00214246 En Düşük Fiyat $ 0,00000312$ 0,00000312 $ 0,00000312 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,66 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,31 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,18 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,18

LanLan Cat (LANLAN) canlı fiyatı $0,00000962. LANLAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000946 ve en yüksek $ 0,00001072 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LANLAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00214246, en düşük fiyatı ise $ 0,00000312 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LANLAN son bir saatte +%0,66 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,31 ve son 7 günde +%10,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LanLan Cat (LANLAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 85,69K$ 85,69K $ 85,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 85,69K$ 85,69K $ 85,69K Dolaşım Arzı 8,89B 8,89B 8,89B Toplam Arz 8.888.888.888,0 8.888.888.888,0 8.888.888.888,0

Şu anki LanLan Cat piyasa değeri $ 85,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LANLAN arzı 8,89B olup, toplam arzı 8888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 85,69K.