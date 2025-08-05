Lapupu Fiyatı (LAPUPU)
Lapupu (LAPUPU), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 29,17K USD piyasa değerine sahiptir. LAPUPU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki LAPUPU / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LAPUPU fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Lapupu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lapupu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lapupu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lapupu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,10
|30 Gün
|$ 0
|-%26,17
|60 Gün
|$ 0
|-%27,59
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Lapupu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,03
+%1,10
-%12,70
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Lapupu (LAPUPU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LAPUPU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LAPUPU / VND
₫--
|1 LAPUPU / AUD
A$--
|1 LAPUPU / GBP
￡--
|1 LAPUPU / EUR
€--
|1 LAPUPU / USD
$--
|1 LAPUPU / MYR
RM--
|1 LAPUPU / TRY
₺--
|1 LAPUPU / JPY
¥--
|1 LAPUPU / ARS
ARS$--
|1 LAPUPU / RUB
₽--
|1 LAPUPU / INR
₹--
|1 LAPUPU / IDR
Rp--
|1 LAPUPU / KRW
₩--
|1 LAPUPU / PHP
₱--
|1 LAPUPU / EGP
￡E.--
|1 LAPUPU / BRL
R$--
|1 LAPUPU / CAD
C$--
|1 LAPUPU / BDT
৳--
|1 LAPUPU / NGN
₦--
|1 LAPUPU / UAH
₴--
|1 LAPUPU / VES
Bs--
|1 LAPUPU / CLP
$--
|1 LAPUPU / PKR
Rs--
|1 LAPUPU / KZT
₸--
|1 LAPUPU / THB
฿--
|1 LAPUPU / TWD
NT$--
|1 LAPUPU / AED
د.إ--
|1 LAPUPU / CHF
Fr--
|1 LAPUPU / HKD
HK$--
|1 LAPUPU / MAD
.د.م--
|1 LAPUPU / MXN
$--
|1 LAPUPU / PLN
zł--
|1 LAPUPU / RON
лв--
|1 LAPUPU / SEK
kr--
|1 LAPUPU / BGN
лв--
|1 LAPUPU / HUF
Ft--
|1 LAPUPU / CZK
Kč--
|1 LAPUPU / KWD
د.ك--
|1 LAPUPU / ILS
₪--