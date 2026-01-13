Bugünkü larpball Fiyatı

Bugünkü larpball (LARPBALL) fiyatı $ 0,0000056 olup, son 24 saatte % 20,18 değişim gösterdi. Mevcut LARPBALL / USD dönüşüm oranı LARPBALL başına $ 0,0000056 şeklindedir.

larpball, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.599,7 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,86M LARPBALL şeklindedir. Son 24 saat içinde LARPBALL, $ 0,00000551 (en düşük) ile $ 0,00000735 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00028932 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000551 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LARPBALL, son bir saatte -%1,63 ve son 7 günde -%30,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

larpball (LARPBALL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,60K$ 5,60K $ 5,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,60K$ 5,60K $ 5,60K Dolaşım Arzı 999,86M 999,86M 999,86M Toplam Arz 999.858.796,541756 999.858.796,541756 999.858.796,541756

