Larva Lads (LAD) Nedir?

OG CryptoPunk meme on the Base blockchain. Released for free in 2021 by @lantonmills, Larva Lads are an homage to Larva Labs and reimagine the CryptoPunks as cute little wormlike characters. Ladcoin - $LAD is a memecoin run by the community with no intrinsic value or expectation of financial return. We're just a bunch of steady lads - deploying more memes. $LAD was fairly launched by clanker, an autonomous agent on farcaster enabling users to deploy memecoins for free.

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Larva Lads (LAD) Kaynağı Resmi Websitesi

Larva Lads (LAD) Token Ekonomisi

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