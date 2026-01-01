Bugünkü LayerX Fiyatı

Bugünkü LayerX (LX) fiyatı $ 0,00005406 olup, son 24 saatte % 3,62 değişim gösterdi. Mevcut LX / USD dönüşüm oranı LX başına $ 0,00005406 şeklindedir.

LayerX, şu anda piyasa değeri açısından $ 540.601 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B LX şeklindedir. Son 24 saat içinde LX, $ 0,00005038 (en düşük) ile $ 0,00006646 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04623739 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002581 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LX, son bir saatte +%1,73 ve son 7 günde -%2,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LayerX (LX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 540,60K$ 540,60K $ 540,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 540,60K$ 540,60K $ 540,60K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki LayerX piyasa değeri $ 540,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LX arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 540,60K.