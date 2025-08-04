Legacy BOLD Fiyatı (BOLD)
Legacy BOLD (BOLD), şu anda 0,996528 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,12M USD piyasa değerine sahiptir. BOLD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Legacy BOLD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Legacy BOLD / USD fiyat değişimi, $ +0,0142789507.
Son 60 gün içerisinde, Legacy BOLD / USD fiyat değişimi, $ +0,0030618322.
Son 90 gün içerisinde, Legacy BOLD / USD fiyat değişimi, $ -0,0067953793238725.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0142789507
|+%1,43
|60 Gün
|$ +0,0030618322
|+%0,31
|90 Gün
|$ -0,0067953793238725
|-%0,67
En güncel Legacy BOLD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%0,04
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
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|1 BOLD / VND
₫26.223,63432
|1 BOLD / AUD
A$1,53465312
|1 BOLD / GBP
￡0,747396
|1 BOLD / EUR
€0,85701408
|1 BOLD / USD
$0,996528
|1 BOLD / MYR
RM4,21531344
|1 BOLD / TRY
₺40,53875904
|1 BOLD / JPY
¥146,489616
|1 BOLD / ARS
ARS$1.350,30540528
|1 BOLD / RUB
₽79,64251776
|1 BOLD / INR
₹87,30581808
|1 BOLD / IDR
Rp16.336,52197632
|1 BOLD / KRW
₩1.378,31780736
|1 BOLD / PHP
₱57,09108912
|1 BOLD / EGP
￡E.48,27181632
|1 BOLD / BRL
R$5,480904
|1 BOLD / CAD
C$1,36524336
|1 BOLD / BDT
৳121,35717984
|1 BOLD / NGN
₦1.516,78537296
|1 BOLD / UAH
₴41,57514816
|1 BOLD / VES
Bs124,566
|1 BOLD / CLP
$963,642576
|1 BOLD / PKR
Rs282,29645184
|1 BOLD / KZT
₸538,0752936
|1 BOLD / THB
฿32,2376808
|1 BOLD / TWD
NT$29,71646496
|1 BOLD / AED
د.إ3,65725776
|1 BOLD / CHF
Fr0,7972224
|1 BOLD / HKD
HK$7,81277952
|1 BOLD / MAD
.د.م9,02854368
|1 BOLD / MXN
$18,7347264
|1 BOLD / PLN
zł3,67718832
|1 BOLD / RON
лв4,36479264
|1 BOLD / SEK
kr9,60652992
|1 BOLD / BGN
лв1,67416704
|1 BOLD / HUF
Ft343,1544168
|1 BOLD / CZK
Kč21,14632416
|1 BOLD / KWD
د.ك0,30394104
|1 BOLD / ILS
₪3,39816048