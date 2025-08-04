Lendle Fiyatı (LEND)
Lendle (LEND), şu anda 0,01369319 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 531,61K USD piyasa değerine sahiptir. LEND / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Lendle / USD fiyat değişimi, $ +0,00141147.
Son 30 gün içerisinde, Lendle / USD fiyat değişimi, $ +0,0079159687.
Son 60 gün içerisinde, Lendle / USD fiyat değişimi, $ +0,0049617109.
Son 90 gün içerisinde, Lendle / USD fiyat değişimi, $ +0,001012309354643318.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00141147
|+%11,49
|30 Gün
|$ +0,0079159687
|+%57,81
|60 Gün
|$ +0,0049617109
|+%36,23
|90 Gün
|$ +0,001012309354643318
|+%7,98
En güncel Lendle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%3,90
+%11,49
+%9,95
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials.
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|1 LEND / VND
₫360,33629485
|1 LEND / AUD
A$0,0210875126
|1 LEND / GBP
￡0,0102698925
|1 LEND / EUR
€0,0117761434
|1 LEND / USD
$0,01369319
|1 LEND / MYR
RM0,0579221937
|1 LEND / TRY
₺0,5570389692
|1 LEND / JPY
¥2,01289893
|1 LEND / ARS
ARS$18,5544093819
|1 LEND / RUB
₽1,0943597448
|1 LEND / INR
₹1,1996603759
|1 LEND / IDR
Rp224,4784886736
|1 LEND / KRW
₩18,9393249528
|1 LEND / PHP
₱0,7844828551
|1 LEND / EGP
￡E.0,6632981236
|1 LEND / BRL
R$0,075312545
|1 LEND / CAD
C$0,0187596703
|1 LEND / BDT
৳1,6675566782
|1 LEND / NGN
₦20,8419937033
|1 LEND / UAH
₴0,5712798868
|1 LEND / VES
Bs1,71164875
|1 LEND / CLP
$13,24131473
|1 LEND / PKR
Rs3,8790068632
|1 LEND / KZT
₸7,3936379405
|1 LEND / THB
฿0,4429746965
|1 LEND / TWD
NT$0,4083309258
|1 LEND / AED
د.إ0,0502540073
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Fr0,010954552
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HK$0,1073546096
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