Leo Fiyatı (LEO)
+1.45%
+51.22%
+89.51%
+89.51%
Leo (LEO) canlı fiyatı $0.00122726. LEO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0.00123003 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00718657, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, LEO son bir saatte +1.45% değişim gösterdi, 24 saatte +51.22% ve son 7 günde +89.51% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Leo piyasa değeri $ 1.23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEO arzı 999.89M olup, toplam arzı 999890684.556301. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.23M.
Gün içerisinde, Leo / USD fiyat değişimi, $ +0.00041569.
Son 30 gün içerisinde, Leo / USD fiyat değişimi, $ +0.0000094011.
Son 60 gün içerisinde, Leo / USD fiyat değişimi, $ +0.0010612641.
Son 90 gün içerisinde, Leo / USD fiyat değişimi, $ +0.0006000942921730404.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00041569
|+51.22%
|30 Gün
|$ +0.0000094011
|+0.77%
|60 Gün
|$ +0.0010612641
|+86.47%
|90 Gün
|$ +0.0006000942921730404
|+95.68%
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Leo, the Lion 🦁, signifies the vibrant and charismatic energy of mid-summer, from mid-July to mid-August. This season radiates confidence and charisma, inspiring others and thriving in the spotlight. 🌟 Channel the bold and regal energy of Leo!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-13 20:25:52
|Sektör Haberleri
Yerleşik meme coinleri yaygın kazançlar gösteriyor, MOODENG 24 saatte %52'nin üzerinde yükseliyor
|09-13 19:50:31
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %57,35'e Düştü, Yılbaşından Bu Yana En Düşük Seviyeye Yaklaşıyor
|09-13 19:19:57
|Sektör Haberleri
HIFI 在過去 24 小時內的全網清算金額超過 3000 萬美元，僅次於 BTC 和 ETH
|09-13 14:20:13
|Sektör Haberleri
美國比特幣現貨ETF昨日凈流入6.42億美元
|09-12 17:13:00
|Sektör Haberleri
SOL ve BNB Piyasa Değerleri Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Ulaştı, Toplam Kripto Para Piyasa Değeri 4,117 Trilyon Dolara Yükseldi
|09-12 16:35:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 günlük yüksek seviyesini koruyor, bugün 66'ya yükseldi
