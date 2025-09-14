Leo (LEO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0.00123003 $ 0.00123003 $ 0.00123003 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0.00123003$ 0.00123003 $ 0.00123003 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.00718657$ 0.00718657 $ 0.00718657 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +1.45% Fiyat Değişimi (1 Gün) +51.22% Fiyat Değişimi (7 G) +89.51% Fiyat Değişimi (7 G) +89.51%

Leo (LEO) canlı fiyatı $0.00122726. LEO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0.00123003 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00718657, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LEO son bir saatte +1.45% değişim gösterdi, 24 saatte +51.22% ve son 7 günde +89.51% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Leo (LEO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Dolaşım Arzı 999.89M 999.89M 999.89M Toplam Arz 999,890,684.556301 999,890,684.556301 999,890,684.556301

Şu anki Leo piyasa değeri $ 1.23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEO arzı 999.89M olup, toplam arzı 999890684.556301. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.23M.