LibertAI (LTAI) Nedir?

LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services.

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LibertAI (LTAI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

LibertAI (LTAI) Token Ekonomisi

LibertAI (LTAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LTAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!