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LibertAI Fiyatı (LTAI)

Listelenmedi

LibertAI (LTAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,152026
$0,152026$0,152026
-%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü LibertAI (LTAI) Fiyatı

LibertAI (LTAI), şu anda 0,152026 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,54M USD piyasa değerine sahiptir. LTAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

LibertAI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,13
LibertAI 24 saatlik fiyat değişimi
16,70M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında LibertAI (LTAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, LibertAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0017419743872183.
Son 30 gün içerisinde, LibertAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0333803944.
Son 60 gün içerisinde, LibertAI / USD fiyat değişimi, $ +0,0241742927.
Son 90 gün içerisinde, LibertAI / USD fiyat değişimi, $ -0,01620496453609254.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0017419743872183-%1,13
30 Gün$ -0,0333803944-%21,95
60 Gün$ +0,0241742927+%15,90
90 Gün$ -0,01620496453609254-%9,63

LibertAI (LTAI) Fiyat Analizi

En güncel LibertAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,149085
$ 0,149085$ 0,149085

$ 0,154114
$ 0,154114$ 0,154114

$ 0,807171
$ 0,807171$ 0,807171

-%0,18

-%1,13

-%35,06

LibertAI (LTAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M

--
----

16,70M
16,70M 16,70M

LibertAI (LTAI) Nedir?

LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. 

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LibertAI (LTAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

LibertAI (LTAI) Token Ekonomisi

LibertAI (LTAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LTAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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LTAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LTAI / VND
4.000,56419
1 LTAI / AUD
A$0,23412004
1 LTAI / GBP
0,1140195
1 LTAI / EUR
0,13074236
1 LTAI / USD
$0,152026
1 LTAI / MYR
RM0,64306998
1 LTAI / TRY
6,18289742
1 LTAI / JPY
¥22,347822
1 LTAI / ARS
ARS$207,4014705
1 LTAI / RUB
12,1240735
1 LTAI / INR
13,32203838
1 LTAI / IDR
Rp2.492,22910944
1 LTAI / KRW
210,27020112
1 LTAI / PHP
8,71261006
1 LTAI / EGP
￡E.7,3656597
1 LTAI / BRL
R$0,84526456
1 LTAI / CAD
C$0,20827562
1 LTAI / BDT
18,51372628
1 LTAI / NGN
231,74691414
1 LTAI / UAH
6,34252472
1 LTAI / VES
Bs18,699198
1 LTAI / CLP
$147,161168
1 LTAI / PKR
Rs43,09024944
1 LTAI / KZT
82,0864387
1 LTAI / THB
฿4,93020318
1 LTAI / TWD
NT$4,53645584
1 LTAI / AED
د.إ0,55793542
1 LTAI / CHF
Fr0,1216208
1 LTAI / HKD
HK$1,19188384
1 LTAI / MAD
.د.م1,37735556
1 LTAI / MXN
$2,86264958
1 LTAI / PLN
0,56097594
1 LTAI / RON
лв0,66587388
1 LTAI / SEK
kr1,46857116
1 LTAI / BGN
лв0,25692394
1 LTAI / HUF
Ft52,33190998
1 LTAI / CZK
3,22903224
1 LTAI / KWD
د.ك0,04636793
1 LTAI / ILS
0,5168884