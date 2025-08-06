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Lightbeam Courier Coin Fiyatı (LBCC)

Listelenmedi

Lightbeam Courier Coin (LBCC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,239051
$0,239051$0,239051
+%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Lightbeam Courier Coin (LBCC) Fiyatı

Lightbeam Courier Coin (LBCC), şu anda 0,239051 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. LBCC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Lightbeam Courier Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,86
Lightbeam Courier Coin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Lightbeam Courier Coin (LBCC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Lightbeam Courier Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,00203467.
Son 30 gün içerisinde, Lightbeam Courier Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0344673054.
Son 60 gün içerisinde, Lightbeam Courier Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0845000821.
Son 90 gün içerisinde, Lightbeam Courier Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0626197844362568.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00203467+%0,86
30 Gün$ +0,0344673054+%14,42
60 Gün$ +0,0845000821+%35,35
90 Gün$ +0,0626197844362568+%35,49

Lightbeam Courier Coin (LBCC) Fiyat Analizi

En güncel Lightbeam Courier Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,23484
$ 0,23484$ 0,23484

$ 0,240456
$ 0,240456$ 0,240456

$ 22,35
$ 22,35$ 22,35

%0,00

+%0,86

+%2,91

Lightbeam Courier Coin (LBCC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Lightbeam Courier Coin (LBCC) Nedir?

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Lightbeam Courier Coin (LBCC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Lightbeam Courier Coin (LBCC) Token Ekonomisi

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LBCC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LBCC / VND
6.290,627065
1 LBCC / AUD
A$0,36813854
1 LBCC / GBP
0,17928825
1 LBCC / EUR
0,20558386
1 LBCC / USD
$0,239051
1 LBCC / MYR
RM1,00879522
1 LBCC / TRY
9,72220417
1 LBCC / JPY
¥35,140497
1 LBCC / ARS
ARS$320,01279268
1 LBCC / RUB
19,15754714
1 LBCC / INR
20,95999168
1 LBCC / IDR
Rp3.918,86822544
1 LBCC / KRW
332,01315288
1 LBCC / PHP
13,7454325
1 LBCC / EGP
￡E.11,57484942
1 LBCC / BRL
R$1,3147805
1 LBCC / CAD
C$0,32749987
1 LBCC / BDT
29,15226945
1 LBCC / NGN
365,52093155
1 LBCC / UAH
9,9684267
1 LBCC / VES
Bs30,120426
1 LBCC / CLP
$230,923266
1 LBCC / PKR
Rs67,71836728
1 LBCC / KZT
128,59031392
1 LBCC / THB
฿7,73808087
1 LBCC / TWD
NT$7,16196796
1 LBCC / AED
د.إ0,87731717
1 LBCC / CHF
Fr0,1912408
1 LBCC / HKD
HK$1,87415984
1 LBCC / MAD
.د.م2,1753641
1 LBCC / MXN
$4,47264421
1 LBCC / PLN
0,88209819
1 LBCC / RON
лв1,04704338
1 LBCC / SEK
kr2,30923266
1 LBCC / BGN
лв0,40160568
1 LBCC / HUF
Ft82,23115349
1 LBCC / CZK
5,07266222
1 LBCC / KWD
د.ك0,072910555
1 LBCC / ILS
0,82233544