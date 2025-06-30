Liquid Agent Fiyatı (LIQUID)
Liquid Agent (LIQUID), şu anda 0,063713 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,29M USD piyasa değerine sahiptir. LIQUID / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Liquid Agent / USD fiyat değişimi, $ +0,00942972.
Son 30 gün içerisinde, Liquid Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Liquid Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Liquid Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00942972
|+%17,37
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Liquid Agent fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,73
+%17,37
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.
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