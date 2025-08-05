LiquidLayer (LILA) Nedir?

LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now.

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LiquidLayer (LILA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

LiquidLayer (LILA) Token Ekonomisi

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