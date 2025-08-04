LSK Hakkında Daha Fazla Bilgi

LSK Fiyat Bilgileri

LSK Resmi Websitesi

LSK Token Ekonomisi

LSK Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Lisk Logosu

Lisk Fiyatı (LSK)

Listelenmedi

Lisk (LSK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,4093
$0,4093$0,4093
+0,50%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Lisk (LSK) Fiyatı

Lisk (LSK), şu anda 0,40954 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 80,97M USD piyasa değerine sahiptir. LSK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Lisk Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+0,65%
Lisk 24 saatlik fiyat değişimi
197,93M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki LSK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LSK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Lisk (LSK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Lisk / USD fiyat değişimi, $ +0,00262537.
Son 30 gün içerisinde, Lisk / USD fiyat değişimi, $ +0,0388256615.
Son 60 gün içerisinde, Lisk / USD fiyat değişimi, $ -0,0255349828.
Son 90 gün içerisinde, Lisk / USD fiyat değişimi, $ -0,0555020409889419.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00262537+0,65%
30 Gün$ +0,0388256615+9,48%
60 Gün$ -0,0255349828-6,23%
90 Gün$ -0,0555020409889419-11,93%

Lisk (LSK) Fiyat Analizi

En güncel Lisk fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,403766
$ 0,403766$ 0,403766

$ 0,412852
$ 0,412852$ 0,412852

$ 34,92
$ 34,92$ 34,92

-0,08%

+0,65%

-16,50%

Lisk (LSK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 80,97M
$ 80,97M$ 80,97M

--
----

197,93M
197,93M 197,93M

Lisk (LSK) Nedir?

Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. 

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Lisk (LSK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Lisk (LSK) Token Ekonomisi

Lisk (LSK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LSK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lisk (LSK) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LSK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LSK / VND
10 777,0451
1 LSK / AUD
A$0,6306916
1 LSK / GBP
0,307155
1 LSK / EUR
0,3522044
1 LSK / USD
$0,40954
1 LSK / MYR
RM1,7323542
1 LSK / TRY
16,6559918
1 LSK / JPY
¥60,20238
1 LSK / ARS
ARS$558,714945
1 LSK / RUB
32,660815
1 LSK / INR
35,8879902
1 LSK / IDR
Rp6 713,7694176
1 LSK / KRW
566,4429648
1 LSK / PHP
23,4707374
1 LSK / EGP
￡E.19,842213
1 LSK / BRL
R$2,2770424
1 LSK / CAD
C$0,5610698
1 LSK / BDT
49,8737812
1 LSK / NGN
624,2986806
1 LSK / UAH
17,0860088
1 LSK / VES
Bs50,37342
1 LSK / CLP
$396,43472
1 LSK / PKR
Rs116,0800176
1 LSK / KZT
221,131123
1 LSK / THB
฿13,2813822
1 LSK / TWD
NT$12,2206736
1 LSK / AED
د.إ1,5030118
1 LSK / CHF
Fr0,327632
1 LSK / HKD
HK$3,2107936
1 LSK / MAD
.د.م3,7104324
1 LSK / MXN
$7,7116382
1 LSK / PLN
1,5112026
1 LSK / RON
лв1,7937852
1 LSK / SEK
kr3,9561564
1 LSK / BGN
лв0,6921226
1 LSK / HUF
Ft140,9759542
1 LSK / CZK
8,6986296
1 LSK / KWD
د.ك0,1249097
1 LSK / ILS
1,392436