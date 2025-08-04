LISUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Lista USD Fiyatı (LISUSD)

Listelenmedi

Lista USD (LISUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0.999183
$0.999183$0.999183
-0.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Lista USD (LISUSD) Fiyatı

Lista USD (LISUSD), şu anda 0.999043 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 37.56M USD piyasa değerine sahiptir. LISUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Lista USD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.14%
Lista USD 24 saatlik fiyat değişimi
37.60M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Lista USD (LISUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Lista USD / USD fiyat değişimi, $ -0.0014350332224072.
Son 30 gün içerisinde, Lista USD / USD fiyat değişimi, $ +0.0006025228.
Son 60 gün içerisinde, Lista USD / USD fiyat değişimi, $ +0.0007005289.
Son 90 gün içerisinde, Lista USD / USD fiyat değişimi, $ +0.0001612644712194.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0014350332224072-0.14%
30 Gün$ +0.0006025228+0.06%
60 Gün$ +0.0007005289+0.07%
90 Gün$ +0.0001612644712194+0.02%

Lista USD (LISUSD) Fiyat Analizi

En güncel Lista USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.997885
$ 0.997885$ 0.997885

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

-0.02%

-0.14%

+0.00%

Lista USD (LISUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 37.56M
$ 37.56M$ 37.56M

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37.60M
37.60M 37.60M

Lista USD (LISUSD) Nedir?

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

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Lista USD (LISUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Lista USD (LISUSD) Token Ekonomisi

Lista USD (LISUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LISUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LISUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LISUSD / VND
26,289.816545
1 LISUSD / AUD
A$1.53852622
1 LISUSD / GBP
0.74928225
1 LISUSD / EUR
0.85917698
1 LISUSD / USD
$0.999043
1 LISUSD / MYR
RM4.22595189
1 LISUSD / TRY
40.63107881
1 LISUSD / JPY
¥146.859321
1 LISUSD / ARS
ARS$1,362.94441275
1 LISUSD / RUB
79.67367925
1 LISUSD / INR
87.54613809
1 LISUSD / IDR
Rp16,377.75147792
1 LISUSD / KRW
1,381.79635416
1 LISUSD / PHP
57.25515433
1 LISUSD / EGP
￡E.48.40363335
1 LISUSD / BRL
R$5.55467908
1 LISUSD / CAD
C$1.36868891
1 LISUSD / BDT
121.66345654
1 LISUSD / NGN
1,522.93115877
1 LISUSD / UAH
41.68007396
1 LISUSD / VES
Bs122.882289
1 LISUSD / CLP
$967.073624
1 LISUSD / PKR
Rs283.16874792
1 LISUSD / KZT
539.43326785
1 LISUSD / THB
฿32.39896449
1 LISUSD / TWD
NT$29.81144312
1 LISUSD / AED
د.إ3.66648781
1 LISUSD / CHF
Fr0.7992344
1 LISUSD / HKD
HK$7.83249712
1 LISUSD / MAD
.د.م9.05132958
1 LISUSD / MXN
$18.81197969
1 LISUSD / PLN
3.68646867
1 LISUSD / RON
лв4.37580834
1 LISUSD / SEK
kr9.65075538
1 LISUSD / BGN
лв1.68838267
1 LISUSD / HUF
Ft343.90057189
1 LISUSD / CZK
21.21967332
1 LISUSD / KWD
د.ك0.304708115
1 LISUSD / ILS
3.3967462