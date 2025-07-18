Lithium Finance Fiyatı (LITH)
Lithium Finance (LITH), şu anda 0,00001196 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 108,60K USD piyasa değerine sahiptir. LITH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki LITH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LITH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Lithium Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lithium Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0000056420.
Son 60 gün içerisinde, Lithium Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0000096818.
Son 90 gün içerisinde, Lithium Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,00006926773634283474.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%10,55
|30 Gün
|$ -0,0000056420
|-%47,17
|60 Gün
|$ -0,0000096818
|-%80,95
|90 Gün
|$ -0,00006926773634283474
|-%85,27
En güncel Lithium Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,06
-%10,55
-%22,79
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value. Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards. Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Lithium Finance (LITH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LITH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LITH / VND
₫0,3147274
|1 LITH / AUD
A$0,0000182988
|1 LITH / GBP
￡0,0000088504
|1 LITH / EUR
€0,0000102856
|1 LITH / USD
$0,00001196
|1 LITH / MYR
RM0,0000507104
|1 LITH / TRY
₺0,0004823468
|1 LITH / JPY
¥0,00177008
|1 LITH / RUB
₽0,0009326408
|1 LITH / INR
₹0,0010305932
|1 LITH / IDR
Rp0,1960655424
|1 LITH / KRW
₩0,01665729
|1 LITH / PHP
₱0,0006833944
|1 LITH / EGP
￡E.0,0005907044
|1 LITH / BRL
R$0,0000662584
|1 LITH / CAD
C$0,0000163852
|1 LITH / BDT
৳0,0014468012
|1 LITH / NGN
₦0,0182317044
|1 LITH / UAH
₴0,0004989712
|1 LITH / VES
Bs0,00138736
|1 LITH / CLP
$0,0115414
|1 LITH / PKR
Rs0,0033956832
|1 LITH / KZT
₸0,0063649924
|1 LITH / THB
฿0,0003877432
|1 LITH / TWD
NT$0,000351624
|1 LITH / AED
د.إ0,0000438932
|1 LITH / CHF
Fr0,000009568
|1 LITH / HKD
HK$0,0000937664
|1 LITH / MAD
.د.م0,0001079988
|1 LITH / MXN
$0,00022425
|1 LITH / PLN
zł0,0000437736
|1 LITH / RON
лв0,0000521456
|1 LITH / SEK
kr0,0001162512
|1 LITH / BGN
лв0,0000200928
|1 LITH / HUF
Ft0,0041084992
|1 LITH / CZK
Kč0,000253552
|1 LITH / KWD
د.ك0,0000036478
|1 LITH / ILS
₪0,0000401856