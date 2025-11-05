Lithos (LITH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.02662982 $ 0.02662982 $ 0.02662982 24 sa Düşük $ 0.03176764 $ 0.03176764 $ 0.03176764 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.02662982$ 0.02662982 $ 0.02662982 24 sa Yüksek $ 0.03176764$ 0.03176764 $ 0.03176764 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.765911$ 0.765911 $ 0.765911 En Düşük Fiyat $ 0.02662982$ 0.02662982 $ 0.02662982 Fiyat Değişimi (1 Sa) +0.11% Fiyat Değişimi (1 Gün) +1.14% Fiyat Değişimi (7 G) -58.88% Fiyat Değişimi (7 G) -58.88%

Lithos (LITH) canlı fiyatı $0.03122029. LITH, son 24 saat içinde en düşük $ 0.02662982 ve en yüksek $ 0.03176764 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LITH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.765911, en düşük fiyatı ise $ 0.02662982 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LITH son bir saatte +0.11% değişim gösterdi, 24 saatte +1.14% ve son 7 günde -58.88% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lithos (LITH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 486.28K$ 486.28K $ 486.28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Dolaşım Arzı 15.54M 15.54M 15.54M Toplam Arz 52,600,000.0 52,600,000.0 52,600,000.0

Şu anki Lithos piyasa değeri $ 486.28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LITH arzı 15.54M olup, toplam arzı 52600000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.65M.