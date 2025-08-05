Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Nedir?

Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future.

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Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Kaynağı Resmi Websitesi

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Token Ekonomisi

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