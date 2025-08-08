Little Ugly Duck Fiyatı (LUD)
Little Ugly Duck (LUD), şu anda 0,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. LUD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki LUD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LUD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Little Ugly Duck / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Little Ugly Duck / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Little Ugly Duck / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 90 gün içerisinde, Little Ugly Duck / USD fiyat değişimi, $ -0,0000000000000000000542256808699989.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0,0
|-%0,12
|30 Gün
|$ 0,0000000000
|+%17,45
|60 Gün
|$ 0,0000000000
|+%16,36
|90 Gün
|$ -0,0000000000000000000542256808699989
|-%100,00
En güncel Little Ugly Duck fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,59
-%0,12
-%3,35
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Little Ugly Duck was launched as charity Token initially but the overwhelming support we received we made us rethink the plans and decided to make a utility for the token, Little Ugly Duck token would be used for studying online at Victoria IELTS College which is one of the most prestigious language institute in South Asia, Victoria IELTS College is a platinum Plus partner with British Council and has been the highest contributor at British Council for three years running. The C.E.O if Victoria is Mr. Naveed Niazi and he is the C.E.O at Little Ugly Duck as well. We plan to develop an App through which all holders would be able to access all cryptos out there the likes if Dex.guru and Poocoin.App, We plan to develop a LUD wallet followed by a LUD exchange. While we have decided to expand the scope and utility of the token, we still plan to donate a set amount through community driven polls to Charites across the globe, The beneficiaries would be decided by the community through polls conducted on Twitter, Telegram and Facebook. NFT markets, Staking's and LUD swap is also a part of the given Road map, The team is actively pursuing excellence and are proud to announce that things are going according to the outlined Road map.
Little Ugly Duck (LUD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LUD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
