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Live Ai Fiyatı (LAU)

Live Ai (LAU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,903339
$0,903339$0,903339
+%12,801D
USD

Bugünkü Live Ai (LAU) Fiyatı

Live Ai (LAU), şu anda 0,90232 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 902,37K USD piyasa değerine sahiptir. LAU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Live Ai Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%11,19
Live Ai 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Live Ai (LAU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Live Ai / USD fiyat değişimi, $ +0,090805.
Son 30 gün içerisinde, Live Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Live Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Live Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,090805+%11,19
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Live Ai (LAU) Fiyat Analizi

En güncel Live Ai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,761062
$ 0,761062$ 0,761062

$ 1,064
$ 1,064$ 1,064

$ 1,064
$ 1,064$ 1,064

+%0,19

+%11,19

--

Live Ai (LAU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 902,37K
$ 902,37K$ 902,37K

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1,00M
1,00M 1,00M

Live Ai (LAU) Nedir?

Welcome to the dawn of a new musical era. At LIVE AI, we are not just generating sounds; we are orchestrating symphonies of artificial intelligence, crafting auditory experiences that are indistinguishable from human artistry, yet boundless in their creative potential. This document outlines our vision, the technology that powers it, and the revolution we are spearheading in the world of music creation and consumption.

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Live Ai (LAU) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Live Ai (LAU) Token Ekonomisi

Live Ai (LAU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LAU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LAU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LAU / VND
23.744,5508
1 LAU / AUD
A$1,3715264
1 LAU / GBP
0,6496704
1 LAU / EUR
0,7579488
1 LAU / USD
$0,90232
1 LAU / MYR
RM3,8077904
1 LAU / TRY
35,912336
1 LAU / JPY
¥129,93408
1 LAU / RUB
71,1208624
1 LAU / INR
77,3107776
1 LAU / IDR
Rp14.553,5463496
1 LAU / KRW
1.225,9731608
1 LAU / PHP
50,8367088
1 LAU / EGP
￡E.44,5114456
1 LAU / BRL
R$4,9356904
1 LAU / CAD
C$1,2271552
1 LAU / BDT
110,75978
1 LAU / NGN
1.383,9242768
1 LAU / UAH
37,762092
1 LAU / VES
Bs97,45056
1 LAU / PKR
Rs256,1145088
1 LAU / KZT
468,4935672
1 LAU / THB
฿29,2532144
1 LAU / TWD
NT$26,1943496
1 LAU / AED
د.إ3,3115144
1 LAU / CHF
Fr0,7128328
1 LAU / HKD
HK$7,0741888
1 LAU / MAD
.د.م8,0938104
1 LAU / MXN
$16,9004536
1 LAU / PLN
3,248352