Bugünkü Lnfi Network Fiyatı

Bugünkü Lnfi Network (LN) fiyatı $ 0,0123774 olup, son 24 saatte % 2,37 değişim gösterdi. Mevcut LN / USD dönüşüm oranı LN başına $ 0,0123774 şeklindedir.

Lnfi Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.211.950 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 97,92M LN şeklindedir. Son 24 saat içinde LN, $ 0,01235866 (en düşük) ile $ 0,01292812 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,056908 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01164914 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LN, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%4,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lnfi Network (LN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,38M$ 12,38M $ 12,38M Dolaşım Arzı 97,92M 97,92M 97,92M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Lnfi Network piyasa değeri $ 1,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LN arzı 97,92M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,38M.