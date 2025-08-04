LocalCoinSwap (LCS) Nedir?

LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.

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LocalCoinSwap (LCS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

LocalCoinSwap (LCS) Token Ekonomisi

LocalCoinSwap (LCS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LCS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!