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Virtuals Protocol Fiyatı(VIRTUAL)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Canlı Fiyat Grafiği

$1,2215
$1,2215$1,2215
+%0,721D
USD

VIRTUAL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Virtuals Protocol (VIRTUAL), şu anda 1,2214 USD fiyatından işlem görmektedir ve 800,41M USD piyasa değerine sahiptir. VIRTUAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Virtuals Protocol Ana Piyasa Performansı:

$ 781,30K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,72
Virtuals Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
655,32M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki VIRTUAL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VIRTUAL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

VIRTUAL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Virtuals Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,008732+%0,72
30 Gün$ -0,3372-%21,64
60 Gün$ -0,5459-%30,89
90 Gün$ -0,41036-%25,15
Bugünkü Virtuals Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, VIRTUAL, $ +0,008732 (+%0,72) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Virtuals Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,3372 (-%21,64) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Virtuals Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, VIRTUAL değişimi $ -0,5459 (-%30,89) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Virtuals Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,41036 (-%25,15) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

VIRTUAL Fiyat Bilgisi

En güncel Virtuals Protocol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,1981
$ 1,1981$ 1,1981

$ 1,246
$ 1,246$ 1,246

$ 5,25
$ 5,25$ 5,25

-%0,10

+%0,72

-%23,50

VIRTUAL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 800,41M
$ 800,41M$ 800,41M

$ 781,30K
$ 781,30K$ 781,30K

655,32M
655,32M 655,32M

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Nedir?

Virtuals Protocol, oyunları demokratik yapay zeka ile güçlendirmeye adanmıştır. Virtual'ı bir Oyun Yapay Zeka kütüphanesi ve YZ katılımcılarını (arz tarafı) oyun geliştiricilerine (talep tarafı) bağlayan bir pazar yeri olarak düşünün.

Virtuals Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Virtuals Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- VIRTUAL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Virtuals Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Virtuals Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Virtuals Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Virtuals Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VIRTUAL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Virtuals Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Virtuals Protocol Fiyat Geçmişi

VIRTUAL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VIRTUAL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Virtuals Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Token Ekonomisi

Virtuals Protocol (VIRTUAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VIRTUAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Satın Alma

Nasıl Virtuals Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Virtuals Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

VIRTUAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VIRTUAL / VND
32.141,141
1 VIRTUAL / AUD
A$1,880956
1 VIRTUAL / GBP
0,91605
1 VIRTUAL / EUR
1,050404
1 VIRTUAL / USD
$1,2214
1 VIRTUAL / MYR
RM5,166522
1 VIRTUAL / TRY
49,674338
1 VIRTUAL / JPY
¥179,5458
1 VIRTUAL / ARS
ARS$1.650,53889
1 VIRTUAL / RUB
97,137942
1 VIRTUAL / INR
106,68929
1 VIRTUAL / IDR
Rp20.022,947616
1 VIRTUAL / KRW
1.689,342768
1 VIRTUAL / PHP
70,157216
1 VIRTUAL / EGP
￡E.58,529488
1 VIRTUAL / BRL
R$6,790984
1 VIRTUAL / CAD
C$1,673318
1 VIRTUAL / BDT
147,447408
1 VIRTUAL / NGN
1.847,79499
1 VIRTUAL / UAH
50,407178
1 VIRTUAL / VES
Bs150,2322
1 VIRTUAL / CLP
$1.184,758
1 VIRTUAL / PKR
Rs342,224066
1 VIRTUAL / KZT
654,54826
1 VIRTUAL / THB
฿39,646644
1 VIRTUAL / TWD
NT$36,45879
1 VIRTUAL / AED
د.إ4,482538
1 VIRTUAL / CHF
Fr0,97712
1 VIRTUAL / HKD
HK$9,575776
1 VIRTUAL / MAD
.د.م11,041456
1 VIRTUAL / MXN
$23,02339
1 VIRTUAL / PLN
4,494752
1 VIRTUAL / RON
лв5,349732
1 VIRTUAL / SEK
kr11,78651
1 VIRTUAL / BGN
лв2,051952
1 VIRTUAL / HUF
Ft420,149386
1 VIRTUAL / CZK
25,918108
1 VIRTUAL / KWD
د.ك0,3700842
1 VIRTUAL / ILS
4,164974

Virtuals Protocol Kaynağı

Virtuals Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Virtuals Protocol Websitesi
Blok Gezgini

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