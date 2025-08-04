Virtuals Protocol (VIRTUAL) Nedir?

Virtuals Protocol, oyunları demokratik yapay zeka ile güçlendirmeye adanmıştır. Virtual'ı bir Oyun Yapay Zeka kütüphanesi ve YZ katılımcılarını (arz tarafı) oyun geliştiricilerine (talep tarafı) bağlayan bir pazar yeri olarak düşünün.

Virtuals Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Virtuals Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Virtuals Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Virtuals Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VIRTUAL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Virtuals Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Virtuals Protocol Fiyat Geçmişi

VIRTUAL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VIRTUAL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Virtuals Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Token Ekonomisi

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Virtuals Protocol (VIRTUAL) Satın Alma

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VIRTUAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VIRTUAL / VND ₫ 32.141,141 1 VIRTUAL / AUD A$ 1,880956 1 VIRTUAL / GBP ￡ 0,91605 1 VIRTUAL / EUR € 1,050404 1 VIRTUAL / USD $ 1,2214 1 VIRTUAL / MYR RM 5,166522 1 VIRTUAL / TRY ₺ 49,674338 1 VIRTUAL / JPY ¥ 179,5458 1 VIRTUAL / ARS ARS$ 1.650,53889 1 VIRTUAL / RUB ₽ 97,137942 1 VIRTUAL / INR ₹ 106,68929 1 VIRTUAL / IDR Rp 20.022,947616 1 VIRTUAL / KRW ₩ 1.689,342768 1 VIRTUAL / PHP ₱ 70,157216 1 VIRTUAL / EGP ￡E. 58,529488 1 VIRTUAL / BRL R$ 6,790984 1 VIRTUAL / CAD C$ 1,673318 1 VIRTUAL / BDT ৳ 147,447408 1 VIRTUAL / NGN ₦ 1.847,79499 1 VIRTUAL / UAH ₴ 50,407178 1 VIRTUAL / VES Bs 150,2322 1 VIRTUAL / CLP $ 1.184,758 1 VIRTUAL / PKR Rs 342,224066 1 VIRTUAL / KZT ₸ 654,54826 1 VIRTUAL / THB ฿ 39,646644 1 VIRTUAL / TWD NT$ 36,45879 1 VIRTUAL / AED د.إ 4,482538 1 VIRTUAL / CHF Fr 0,97712 1 VIRTUAL / HKD HK$ 9,575776 1 VIRTUAL / MAD .د.م 11,041456 1 VIRTUAL / MXN $ 23,02339 1 VIRTUAL / PLN zł 4,494752 1 VIRTUAL / RON лв 5,349732 1 VIRTUAL / SEK kr 11,78651 1 VIRTUAL / BGN лв 2,051952 1 VIRTUAL / HUF Ft 420,149386 1 VIRTUAL / CZK Kč 25,918108 1 VIRTUAL / KWD د.ك 0,3700842 1 VIRTUAL / ILS ₪ 4,164974

Virtuals Protocol Kaynağı

Virtuals Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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