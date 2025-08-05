Longevity AI (LONGAI) Nedir?

Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: - Fair launched on Pump.fun. - 5000 holders at the time or writing. - The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed)

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Longevity AI (LONGAI) Kaynağı Resmi Websitesi

Longevity AI (LONGAI) Token Ekonomisi

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