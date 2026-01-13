Bugünkü Loomlay Fiyatı

Bugünkü Loomlay (LAY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,44 değişim gösterdi. Mevcut LAY / USD dönüşüm oranı LAY başına $ 0 şeklindedir.

Loomlay, şu anda piyasa değeri açısından $ 256.687 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 283,29M LAY şeklindedir. Son 24 saat içinde LAY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,220673 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LAY, son bir saatte -%0,63 ve son 7 günde +%0,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Loomlay (LAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 256,69K$ 256,69K $ 256,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 422,08K$ 422,08K $ 422,08K Dolaşım Arzı 283,29M 283,29M 283,29M Toplam Arz 465.813.837,21729237 465.813.837,21729237 465.813.837,21729237

