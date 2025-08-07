Lordy (LORDY) Nedir?

BORD is an original memecoin project aimed at bringing more users to the Base chain with its fun, clever, and nostalgic memes. BORD has a strong community focus that strives to show old and new crypto enthusiasts the power of the based side, with the help of its rich lore and storytelling.

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Lordy (LORDY) Kaynağı Resmi Websitesi

Lordy (LORDY) Token Ekonomisi

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