LOUDER (LOUDER) Nedir?

Louder is the first meme artist on Base. It is also one of the first 404's on BASE. Louder is connected to an album of songs developed by grammy-award winning producers in collaboration with Generative AI. Post launch we will give prompts to the community and allow them to unleash their own content for LOUDER. Owning 10,000 LOUDER tokens allows you to unlock SUPALOUDS which represent LOUDER songs.

