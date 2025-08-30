LUCI (LUCI) Fiyat Bilgileri (USD)

LUCI (LUCI) canlı fiyatı $0,00073487. LUCI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00071773 ve en yüksek $ 0,00075412 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LUCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01178468, en düşük fiyatı ise $ 0,00003096 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LUCI son bir saatte +%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,45 ve son 7 günde -%12,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LUCI (LUCI) Piyasa Bilgileri

Şu anki LUCI piyasa değeri $ 733,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUCI arzı 997,51M olup, toplam arzı 997506310.0336776. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 733,84K.