Bugünkü Lukas Token Fiyatı

Bugünkü Lukas Token (LUKAS) fiyatı $ 0,00907079 olup, son 24 saatte % 4,24 değişim gösterdi. Mevcut LUKAS / USD dönüşüm oranı LUKAS başına $ 0,00907079 şeklindedir.

Lukas Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 530.996 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 58,54M LUKAS şeklindedir. Son 24 saat içinde LUKAS, $ 0,00899324 (en düşük) ile $ 0,00981266 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01574801 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00826548 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUKAS, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%7,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lukas Token (LUKAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 531,00K$ 531,00K $ 531,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,07M$ 9,07M $ 9,07M Dolaşım Arzı 58,54M 58,54M 58,54M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Lukas Token piyasa değeri $ 531,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUKAS arzı 58,54M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,07M.