Bugünkü LUMEN Fiyatı

Bugünkü LUMEN (LUMEN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 11,06 değişim gösterdi. Mevcut LUMEN / USD dönüşüm oranı LUMEN başına $ 0 şeklindedir.

LUMEN, şu anda piyasa değeri açısından $ 121.833 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M LUMEN şeklindedir. Son 24 saat içinde LUMEN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUMEN, son bir saatte -%0,70 ve son 7 günde -%34,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LUMEN (LUMEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 121,83K$ 121,83K $ 121,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 121,83K$ 121,83K $ 121,83K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.973.330,45755 999.973.330,45755 999.973.330,45755

