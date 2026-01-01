Bugünkü MACARON Fiyatı

Bugünkü MACARON (MACARON) fiyatı $ 0,04754173 olup, son 24 saatte % 16,31 değişim gösterdi. Mevcut MACARON / USD dönüşüm oranı MACARON başına $ 0,04754173 şeklindedir.

MACARON, şu anda piyasa değeri açısından $ 342.397 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,20M MACARON şeklindedir. Son 24 saat içinde MACARON, $ 0,04454434 (en düşük) ile $ 0,058445 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,875778 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04454434 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MACARON, son bir saatte +%1,25 ve son 7 günde -%74,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MACARON (MACARON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 342,40K$ 342,40K $ 342,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 342,40K$ 342,40K $ 342,40K Dolaşım Arzı 7,20M 7,20M 7,20M Toplam Arz 7.202.040,040998186 7.202.040,040998186 7.202.040,040998186

Şu anki MACARON piyasa değeri $ 342,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MACARON arzı 7,20M olup, toplam arzı 7202040.040998186. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 342,40K.