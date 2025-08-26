MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00017927 $ 0,00017927 $ 0,00017927 24 sa Düşük $ 0,00023819 $ 0,00023819 $ 0,00023819 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00017927$ 0,00017927 $ 0,00017927 24 sa Yüksek $ 0,00023819$ 0,00023819 $ 0,00023819 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00025421$ 0,00025421 $ 0,00025421 En Düşük Fiyat $ 0,00017927$ 0,00017927 $ 0,00017927 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%18,72 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) canlı fiyatı $0,00018233. MAFIA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00017927 ve en yüksek $ 0,00023819 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAFIA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025421, en düşük fiyatı ise $ 0,00017927 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MAFIA son bir saatte +%1,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,72 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 91,17K$ 91,17K $ 91,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 182,33K$ 182,33K $ 182,33K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki MAFIA AI by Virtuals piyasa değeri $ 91,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAFIA arzı 500,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 182,33K.