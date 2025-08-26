MAFIA AI by Virtuals Fiyatı (MAFIA)
+%1,18
-%18,72
--
--
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) canlı fiyatı $0,00018233. MAFIA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00017927 ve en yüksek $ 0,00023819 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAFIA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025421, en düşük fiyatı ise $ 0,00017927 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MAFIA son bir saatte +%1,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,72 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki MAFIA AI by Virtuals piyasa değeri $ 91,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAFIA arzı 500,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 182,33K.
Gün içerisinde, MAFIA AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MAFIA AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MAFIA AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MAFIA AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%18,72
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines. The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MAFIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-25 09:45:00
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
|08-25 05:44:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
|08-24 19:48:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
|08-24 03:20:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
|08-24 02:09:00
|Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
|08-24 02:00:00
|Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.