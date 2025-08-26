MAFIA Hakkında Daha Fazla Bilgi

MAFIA AI by Virtuals Fiyatı (MAFIA)

1 MAFIA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00018233
$0,00018233$0,00018233
-%18,701D
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Canlı Fiyat Grafiği
2025-08-26

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00017927
24 sa Düşük
$ 0,00023819
24 sa Yüksek

$ 0,00017927
$ 0,00023819
$ 0,00025421
$ 0,00017927
+%1,18

-%18,72

--

--

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) canlı fiyatı $0,00018233. MAFIA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00017927 ve en yüksek $ 0,00023819 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAFIA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025421, en düşük fiyatı ise $ 0,00017927 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MAFIA son bir saatte +%1,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,72 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Piyasa Bilgileri

$ 91,17K
--
$ 182,33K
500,00M
1.000.000.000,0
Şu anki MAFIA AI by Virtuals piyasa değeri $ 91,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAFIA arzı 500,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 182,33K.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MAFIA AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MAFIA AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MAFIA AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MAFIA AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%18,72
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Nedir?

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines. The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Kaynağı

Resmi Websitesi

MAFIA AI by Virtuals Fiyat Tahmini (USD)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MAFIA AI by Virtuals için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MAFIA AI by Virtuals fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MAFIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Token Ekonomisi

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MAFIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MAFIA fiyatı, 0,00018233 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MAFIA / USD güncel fiyatı nedir?
MAFIA / USD güncel fiyatı $ 0,00018233. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MAFIA AI by Virtuals varlığının piyasa değeri nedir?
MAFIA piyasa değeri $ 91,17K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MAFIA arzı nedir?
Dolaşımdaki MAFIA arzı, 500,00M USD.
MAFIA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MAFIA, ATH fiyatı olan 0,00025421 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MAFIA fiyatı (ATL) nedir?
MAFIA, ATL fiyatı olan 0,00017927 USD değerine düştü.
MAFIA işlem hacmi nedir?
MAFIA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MAFIA bu yıl daha da yükselir mi?
MAFIA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MAFIA fiyat tahminine göz atın.
