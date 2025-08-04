Maia Fiyatı (MAIA)
Maia (MAIA), şu anda 1,78 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 561,58K USD piyasa değerine sahiptir. MAIA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Maia / USD fiyat değişimi, $ +0,073391.
Son 30 gün içerisinde, Maia / USD fiyat değişimi, $ +0,1364177760.
Son 60 gün içerisinde, Maia / USD fiyat değişimi, $ -0,5796708840.
Son 90 gün içerisinde, Maia / USD fiyat değişimi, $ -1,6007989531568814.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,073391
|+%4,30
|30 Gün
|$ +0,1364177760
|+%7,66
|60 Gün
|$ -0,5796708840
|-%32,56
|90 Gün
|$ -1,6007989531568814
|-%47,34
En güncel Maia fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,80
+%4,30
-%13,70
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners. What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes. History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus. What’s next for your project? Maia V2 will some of these new features. 1. Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch. 2. Improved Earnings - New layer of revenue for Maians. 3. Increased Utility - Additions to the token’s utility. What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MAIA / VND
₫46.840,7
|1 MAIA / AUD
A$2,7412
|1 MAIA / GBP
￡1,335
|1 MAIA / EUR
€1,5308
|1 MAIA / USD
$1,78
|1 MAIA / MYR
RM7,5294
|1 MAIA / TRY
₺72,3926
|1 MAIA / JPY
¥261,66
|1 MAIA / ARS
ARS$2.411,9178
|1 MAIA / RUB
₽142,2576
|1 MAIA / INR
₹155,9636
|1 MAIA / IDR
Rp29.180,3232
|1 MAIA / KRW
₩2.461,9536
|1 MAIA / PHP
₱101,994
|1 MAIA / EGP
￡E.86,2232
|1 MAIA / BRL
R$9,79
|1 MAIA / CAD
C$2,4386
|1 MAIA / BDT
৳216,7684
|1 MAIA / NGN
₦2.713,4142
|1 MAIA / UAH
₴74,2616
|1 MAIA / VES
Bs222,5
|1 MAIA / CLP
$1.721,26
|1 MAIA / PKR
Rs504,2384
|1 MAIA / KZT
₸961,111
|1 MAIA / THB
฿57,6008
|1 MAIA / TWD
NT$53,1508
|1 MAIA / AED
د.إ6,5326
|1 MAIA / CHF
Fr1,424
|1 MAIA / HKD
HK$13,9552
|1 MAIA / MAD
.د.م16,1268
|1 MAIA / MXN
$33,4996
|1 MAIA / PLN
zł6,5682
|1 MAIA / RON
лв7,7964
|1 MAIA / SEK
kr17,177
|1 MAIA / BGN
лв3,0082
|1 MAIA / HUF
Ft613,1566
|1 MAIA / CZK
Kč37,7894
|1 MAIA / KWD
د.ك0,5429
|1 MAIA / ILS
₪6,0698