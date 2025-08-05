Make America Based Again (BASED) Nedir?

Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

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Make America Based Again (BASED) Kaynağı Resmi Websitesi

Make America Based Again (BASED) Token Ekonomisi

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