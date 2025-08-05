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Make America Based Again Fiyatı (BASED)

Listelenmedi

Make America Based Again (BASED) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Make America Based Again (BASED) Fiyatı

Make America Based Again (BASED), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 15,59K USD piyasa değerine sahiptir. BASED / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Make America Based Again Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,60
Make America Based Again 24 saatlik fiyat değişimi
998,39M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Make America Based Again (BASED) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Make America Based Again / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Make America Based Again / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Make America Based Again / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Make America Based Again / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,60
30 Gün$ 0+%32,69
60 Gün$ 0+%15,13
90 Gün$ 0--

Make America Based Again (BASED) Fiyat Analizi

En güncel Make America Based Again fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00352489
$ 0,00352489$ 0,00352489

--

+%0,60

-%14,47

Make America Based Again (BASED) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 15,59K
$ 15,59K$ 15,59K

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998,39M
998,39M 998,39M

Make America Based Again (BASED) Nedir?

Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

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Make America Based Again (BASED) Kaynağı

Resmi Websitesi

Make America Based Again (BASED) Token Ekonomisi

Make America Based Again (BASED) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BASED tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BASED Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BASED / VND
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1 BASED / AUD
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1 BASED / GBP
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1 BASED / EUR
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1 BASED / USD
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1 BASED / MYR
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1 BASED / TRY
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1 BASED / JPY
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1 BASED / RUB
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1 BASED / EGP
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1 BASED / CAD
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1 BASED / BDT
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1 BASED / NGN
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1 BASED / UAH
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1 BASED / VES
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1 BASED / CLP
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1 BASED / PKR
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1 BASED / KZT
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1 BASED / THB
฿--
1 BASED / TWD
NT$--
1 BASED / AED
د.إ--
1 BASED / CHF
Fr--
1 BASED / HKD
HK$--
1 BASED / MAD
.د.م--
1 BASED / MXN
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1 BASED / PLN
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1 BASED / RON
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1 BASED / SEK
kr--
1 BASED / BGN
лв--
1 BASED / HUF
Ft--
1 BASED / CZK
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1 BASED / KWD
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1 BASED / ILS
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