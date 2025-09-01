Make CRO Great Again (MCGA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00092548 $ 0,00092548 $ 0,00092548 24 sa Düşük $ 0,00205261 $ 0,00205261 $ 0,00205261 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00092548$ 0,00092548 $ 0,00092548 24 sa Yüksek $ 0,00205261$ 0,00205261 $ 0,00205261 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00205261$ 0,00205261 $ 0,00205261 En Düşük Fiyat $ 0,00092548$ 0,00092548 $ 0,00092548 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,65 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%46,52 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Make CRO Great Again (MCGA) canlı fiyatı $0,00173434. MCGA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00092548 ve en yüksek $ 0,00205261 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MCGA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00205261, en düşük fiyatı ise $ 0,00092548 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MCGA son bir saatte +%0,65 değişim gösterdi, 24 saatte +%46,52 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Make CRO Great Again (MCGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,73M$ 1,73M $ 1,73M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Make CRO Great Again piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MCGA arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,73M.