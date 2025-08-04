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Marinade Staked SOL Fiyatı (MSOL)

Listelenmedi

Marinade Staked SOL (MSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$212,85
$212,85$212,85
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Marinade Staked SOL (MSOL) Fiyatı

Marinade Staked SOL (MSOL), şu anda 212,89 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 836,40M USD piyasa değerine sahiptir. MSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Marinade Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,20
Marinade Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
3,93M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Marinade Staked SOL (MSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Marinade Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,435284.
Son 30 gün içerisinde, Marinade Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +21,8792162360.
Son 60 gün içerisinde, Marinade Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +15,2977644640.
Son 90 gün içerisinde, Marinade Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +29,09683178573873.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,435284+%0,20
30 Gün$ +21,8792162360+%10,28
60 Gün$ +15,2977644640+%7,19
90 Gün$ +29,09683178573873+%15,83

Marinade Staked SOL (MSOL) Fiyat Analizi

En güncel Marinade Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 210,65
$ 210,65$ 210,65

$ 216,11
$ 216,11$ 216,11

$ 363,77
$ 363,77$ 363,77

-%0,08

+%0,20

-%16,02

Marinade Staked SOL (MSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 836,40M
$ 836,40M$ 836,40M

--
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3,93M
3,93M 3,93M

Marinade Staked SOL (MSOL) Nedir?

Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.

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Marinade Staked SOL (MSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Marinade Staked SOL (MSOL) Token Ekonomisi

Marinade Staked SOL (MSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MSOL / VND
5.602.200,35
1 MSOL / AUD
A$327,8506
1 MSOL / GBP
159,6675
1 MSOL / EUR
183,0854
1 MSOL / USD
$212,89
1 MSOL / MYR
RM900,5247
1 MSOL / TRY
8.658,2363
1 MSOL / JPY
¥31.294,83
1 MSOL / ARS
ARS$290.435,1825
1 MSOL / RUB
16.977,9775
1 MSOL / INR
18.657,6796
1 MSOL / IDR
Rp3.489.999,4416
1 MSOL / KRW
294.452,4168
1 MSOL / PHP
12.204,9837
1 MSOL / EGP
￡E.10.312,3916
1 MSOL / BRL
R$1.179,4106
1 MSOL / CAD
C$291,6593
1 MSOL / BDT
25.925,7442
1 MSOL / NGN
324.527,3871
1 MSOL / UAH
8.881,7708
1 MSOL / VES
Bs26.185,47
1 MSOL / CLP
$206.077,52
1 MSOL / PKR
Rs60.341,5416
1 MSOL / KZT
114.949,9555
1 MSOL / THB
฿6.904,0227
1 MSOL / TWD
NT$6.352,6376
1 MSOL / AED
د.إ781,3063
1 MSOL / CHF
Fr170,312
1 MSOL / HKD
HK$1.669,0576
1 MSOL / MAD
.د.م1.928,7834
1 MSOL / MXN
$4.010,8476
1 MSOL / PLN
785,5641
1 MSOL / RON
лв932,4582
1 MSOL / SEK
kr2.056,5174
1 MSOL / BGN
лв359,7841
1 MSOL / HUF
Ft73.334,2183
1 MSOL / CZK
4.523,9125
1 MSOL / KWD
د.ك64,93145
1 MSOL / ILS
723,826