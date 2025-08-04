Marinade Staked SOL Fiyatı (MSOL)
Marinade Staked SOL (MSOL), şu anda 212,89 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 836,40M USD piyasa değerine sahiptir. MSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Marinade Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,435284.
Son 30 gün içerisinde, Marinade Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +21,8792162360.
Son 60 gün içerisinde, Marinade Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +15,2977644640.
Son 90 gün içerisinde, Marinade Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +29,09683178573873.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,435284
|+%0,20
|30 Gün
|$ +21,8792162360
|+%10,28
|60 Gün
|$ +15,2977644640
|+%7,19
|90 Gün
|$ +29,09683178573873
|+%15,83
En güncel Marinade Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,08
+%0,20
-%16,02
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.
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|1 MSOL / VND
₫5.602.200,35
|1 MSOL / AUD
A$327,8506
|1 MSOL / GBP
￡159,6675
|1 MSOL / EUR
€183,0854
|1 MSOL / USD
$212,89
|1 MSOL / MYR
RM900,5247
|1 MSOL / TRY
₺8.658,2363
|1 MSOL / JPY
¥31.294,83
|1 MSOL / ARS
ARS$290.435,1825
|1 MSOL / RUB
₽16.977,9775
|1 MSOL / INR
₹18.657,6796
|1 MSOL / IDR
Rp3.489.999,4416
|1 MSOL / KRW
₩294.452,4168
|1 MSOL / PHP
₱12.204,9837
|1 MSOL / EGP
￡E.10.312,3916
|1 MSOL / BRL
R$1.179,4106
|1 MSOL / CAD
C$291,6593
|1 MSOL / BDT
৳25.925,7442
|1 MSOL / NGN
₦324.527,3871
|1 MSOL / UAH
₴8.881,7708
|1 MSOL / VES
Bs26.185,47
|1 MSOL / CLP
$206.077,52
|1 MSOL / PKR
Rs60.341,5416
|1 MSOL / KZT
₸114.949,9555
|1 MSOL / THB
฿6.904,0227
|1 MSOL / TWD
NT$6.352,6376
|1 MSOL / AED
د.إ781,3063
|1 MSOL / CHF
Fr170,312
|1 MSOL / HKD
HK$1.669,0576
|1 MSOL / MAD
.د.م1.928,7834
|1 MSOL / MXN
$4.010,8476
|1 MSOL / PLN
zł785,5641
|1 MSOL / RON
лв932,4582
|1 MSOL / SEK
kr2.056,5174
|1 MSOL / BGN
лв359,7841
|1 MSOL / HUF
Ft73.334,2183
|1 MSOL / CZK
Kč4.523,9125
|1 MSOL / KWD
د.ك64,93145
|1 MSOL / ILS
₪723,826