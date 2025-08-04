Marinade Staked SOL (MSOL) Nedir?

Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.

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Marinade Staked SOL (MSOL) Kaynağı Resmi Websitesi

Marinade Staked SOL (MSOL) Token Ekonomisi

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