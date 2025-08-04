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Market Dominance Fiyatı (MD)

Listelenmedi

Market Dominance (MD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00641763
$0,00641763$0,00641763
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Market Dominance (MD) Fiyatı

Market Dominance (MD), şu anda 0,00641929 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,53M USD piyasa değerine sahiptir. MD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Market Dominance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,26
Market Dominance 24 saatlik fiyat değişimi
550,03M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Market Dominance (MD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Market Dominance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Market Dominance / USD fiyat değişimi, $ +0,0011232088.
Son 60 gün içerisinde, Market Dominance / USD fiyat değişimi, $ +0,0135944558.
Son 90 gün içerisinde, Market Dominance / USD fiyat değişimi, $ +0,0055450068983602756.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,26
30 Gün$ +0,0011232088+%17,50
60 Gün$ +0,0135944558+%211,78
90 Gün$ +0,0055450068983602756+%634,23

Market Dominance (MD) Fiyat Analizi

En güncel Market Dominance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00621425
$ 0,00621425$ 0,00621425

$ 0,00669915
$ 0,00669915$ 0,00669915

$ 0,01319383
$ 0,01319383$ 0,01319383

+%0,46

+%0,26

-%28,97

Market Dominance (MD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,53M
$ 3,53M$ 3,53M

--
----

550,03M
550,03M 550,03M

Market Dominance (MD) Nedir?

Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token.  Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.

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Market Dominance (MD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Market Dominance (MD) Token Ekonomisi

Market Dominance (MD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MD / VND
168,92361635
1 MD / AUD
A$0,0098857066
1 MD / GBP
0,0048144675
1 MD / EUR
0,0055205894
1 MD / USD
$0,00641929
1 MD / MYR
RM0,0271535967
1 MD / TRY
0,2610725243
1 MD / JPY
¥0,94363563
1 MD / ARS
ARS$8,7575163825
1 MD / RUB
0,5119383775
1 MD / INR
0,5625865756
1 MD / IDR
Rp105,2342454576
1 MD / KRW
8,8786483848
1 MD / PHP
0,3680178957
1 MD / EGP
￡E.0,3109504076
1 MD / BRL
R$0,0355628666
1 MD / CAD
C$0,0087944273
1 MD / BDT
0,7817411362
1 MD / NGN
9,7855014831
1 MD / UAH
0,2678127788
1 MD / VES
Bs0,78957267
1 MD / CLP
$6,21387272
1 MD / PKR
Rs1,8194835576
1 MD / KZT
3,4660956355
1 MD / THB
฿0,2081775747
1 MD / TWD
NT$0,1915516136
1 MD / AED
د.إ0,0235587943
1 MD / CHF
Fr0,005135432
1 MD / HKD
HK$0,0503272336
1 MD / MAD
.د.م0,0581587674
1 MD / MXN
$0,1209394236
1 MD / PLN
0,0236871801
1 MD / RON
лв0,0281164902
1 MD / SEK
kr0,0620103414
1 MD / BGN
лв0,0108486001
1 MD / HUF
Ft2,2112528263
1 MD / CZK
0,1364099125
1 MD / KWD
د.ك0,00195788345
1 MD / ILS
0,021825586