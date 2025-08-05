Market fun (MARKET) Nedir?

Market.fun makes creating community-driven memecoins a breeze Market.fun is a memecoin launch that makes launching memecoin projects simple. Leveraging the fast transactions, lower transaction costs, and robust security of the Solana blockchain, Market.fun allows users to deploy memecoins and make them tradable in minutes, without coding. Using the bonding mechanism, our platform allows projects to launch instantly and automatically add LP once the coin reaches $69,000 MC.

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Market fun (MARKET) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Market fun (MARKET) Token Ekonomisi

Market fun (MARKET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MARKET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!