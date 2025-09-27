Bugünkü canlı Market Maverick fiyatı 0,00162587 USD. LUIGI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LUIGI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Market Maverick fiyatı 0,00162587 USD. LUIGI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LUIGI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Market Maverick Fiyatı (LUIGI)

Listelenmedi

1 LUIGI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00162587
%0,001D
USD
Market Maverick (LUIGI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:15:28 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0
$ 0,163593
$ 0,00108121
--

--

-%8,89

-%8,89

Market Maverick (LUIGI) canlı fiyatı $0,00162587. LUIGI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LUIGI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,163593, en düşük fiyatı ise $ 0,00108121 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LUIGI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%8,89 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Market Maverick (LUIGI) Piyasa Bilgileri

$ 34,14K
--
$ 34,14K
21,00M
21.000.000,0
Şu anki Market Maverick piyasa değeri $ 34,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUIGI arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,14K.

Market Maverick (LUIGI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Market Maverick / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Market Maverick / USD fiyat değişimi, $ -0,0004958679.
Son 60 gün içerisinde, Market Maverick / USD fiyat değişimi, $ -0,0006812406.
Son 90 gün içerisinde, Market Maverick / USD fiyat değişimi, $ +0,0000520882923698465.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0004958679-%30,49
60 Gün$ -0,0006812406-%41,90
90 Gün$ +0,0000520882923698465+%3,31

Market Maverick (LUIGI) Nedir?

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Market Maverick (LUIGI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Market Maverick Fiyat Tahmini (USD)

Market Maverick (LUIGI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Market Maverick (LUIGI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Market Maverick için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Market Maverick fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LUIGI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Market Maverick (LUIGI) Token Ekonomisi

Market Maverick (LUIGI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LUIGI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Market Maverick (LUIGI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Market Maverick (LUIGI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LUIGI fiyatı, 0,00162587 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LUIGI / USD güncel fiyatı nedir?
LUIGI / USD güncel fiyatı $ 0,00162587. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Market Maverick varlığının piyasa değeri nedir?
LUIGI piyasa değeri $ 34,14K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LUIGI arzı nedir?
Dolaşımdaki LUIGI arzı, 21,00M USD.
LUIGI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LUIGI, ATH fiyatı olan 0,163593 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LUIGI fiyatı (ATL) nedir?
LUIGI, ATL fiyatı olan 0,00108121 USD değerine düştü.
LUIGI işlem hacmi nedir?
LUIGI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LUIGI bu yıl daha da yükselir mi?
LUIGI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LUIGI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:15:28 (UTC+8)

