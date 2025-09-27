Market Maverick (LUIGI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 - $ 0
24 sa Düşük: $ 0
24 sa Yüksek: $ 0
Tüm Zamanların En Yükseği: $ 0,163593
En Düşük Fiyat: $ 0,00108121
Fiyat Değişimi (1 Sa): --
Fiyat Değişimi (1 Gün): --
Fiyat Değişimi (7 G): -%8,89

Market Maverick (LUIGI) canlı fiyatı $0,00162587. LUIGI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LUIGI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,163593, en düşük fiyatı ise $ 0,00108121 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LUIGI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%8,89 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Market Maverick (LUIGI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri: $ 34,14K
Hacim (24 Sa): --
Tamamen Seyreltilmiş Değer: $ 34,14K
Dolaşım Arzı: 21,00M
Toplam Arz: 21.000.000,0

Şu anki Market Maverick piyasa değeri $ 34,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUIGI arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,14K.