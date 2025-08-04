markkacy (KACY) Nedir?

The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth.

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markkacy (KACY) Kaynağı Resmi Websitesi

markkacy (KACY) Token Ekonomisi

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