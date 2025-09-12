Marscoin Fiyatı (MARS)
Marscoin (MARS) canlı fiyatı $0,00011735. MARS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011615 ve en yüksek $ 0,0001175 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MARS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00668789, en düşük fiyatı ise $ 0,00011306 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MARS son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,85 ve son 7 günde +%1,54 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Marscoin piyasa değeri $ 117,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 117,35K.
Gün içerisinde, Marscoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Marscoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000391946.
Son 60 gün içerisinde, Marscoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000356809.
Son 90 gün içerisinde, Marscoin / USD fiyat değişimi, $ -0,00011585462788943195.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,85
|30 Gün
|$ -0,0000391946
|-%33,39
|60 Gün
|$ -0,0000356809
|-%30,40
|90 Gün
|$ -0,00011585462788943195
|-%49,67
Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ. History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars. With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier. As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation. Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-11 22:05:00
|Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
|09-11 17:57:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
|09-11 14:45:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
|09-11 06:45:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
|09-11 04:54:00
|Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
|09-10 13:05:00
|Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
