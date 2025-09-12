Marscoin (MARS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00011615 $ 0,00011615 $ 0,00011615 24 sa Düşük $ 0,0001175 $ 0,0001175 $ 0,0001175 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00011615$ 0,00011615 $ 0,00011615 24 sa Yüksek $ 0,0001175$ 0,0001175 $ 0,0001175 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00668789$ 0,00668789 $ 0,00668789 En Düşük Fiyat $ 0,00011306$ 0,00011306 $ 0,00011306 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,85 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,54 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,54

Marscoin (MARS) canlı fiyatı $0,00011735. MARS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011615 ve en yüksek $ 0,0001175 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MARS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00668789, en düşük fiyatı ise $ 0,00011306 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MARS son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,85 ve son 7 günde +%1,54 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Marscoin (MARS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 117,35K$ 117,35K $ 117,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 117,35K$ 117,35K $ 117,35K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Marscoin piyasa değeri $ 117,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 117,35K.