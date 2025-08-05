Marvin On Base (MOB) Nedir?

Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens.

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Marvin On Base (MOB) Kaynağı Resmi Websitesi

Marvin On Base (MOB) Token Ekonomisi

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