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Marvin On Base Fiyatı (MOB)

Listelenmedi

Marvin On Base (MOB) Canlı Fiyat Grafiği

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+%5,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Marvin On Base (MOB) Fiyatı

Marvin On Base (MOB), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 84,74K USD piyasa değerine sahiptir. MOB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Marvin On Base Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,99
Marvin On Base 24 saatlik fiyat değişimi
1,50T USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Marvin On Base (MOB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Marvin On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Marvin On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Marvin On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Marvin On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%5,99
30 Gün$ 0-%8,96
60 Gün$ 0-%0,53
90 Gün$ 0--

Marvin On Base (MOB) Fiyat Analizi

En güncel Marvin On Base fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,89

+%5,99

-%10,86

Marvin On Base (MOB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 84,74K
$ 84,74K$ 84,74K

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1,50T
1,50T 1,50T

Marvin On Base (MOB) Nedir?

Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Marvin On Base (MOB) Kaynağı

Resmi Websitesi

Marvin On Base (MOB) Token Ekonomisi

Marvin On Base (MOB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MOB Varlığından Yerel Para Birimlerine

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