Mashida (MSHD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00677074 $ 0,00677074 $ 0,00677074 24 sa Düşük $ 0,00696092 $ 0,00696092 $ 0,00696092 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00677074$ 0,00677074 $ 0,00677074 24 sa Yüksek $ 0,00696092$ 0,00696092 $ 0,00696092 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00787924$ 0,00787924 $ 0,00787924 En Düşük Fiyat $ 0,0057113$ 0,0057113 $ 0,0057113 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,37 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Mashida (MSHD) canlı fiyatı $0,00685076. MSHD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00677074 ve en yüksek $ 0,00696092 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MSHD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00787924, en düşük fiyatı ise $ 0,0057113 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MSHD son bir saatte +%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,37 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mashida (MSHD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 68,58M$ 68,58M $ 68,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,58M$ 68,58M $ 68,58M Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Mashida piyasa değeri $ 68,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSHD arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,58M.