Mashida Logosu

Mashida Fiyatı (MSHD)

1 MSHD / USD Canlı Fiyatı:

$0,00684923
-%1,301D
USD
Mashida (MSHD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-01 10:06:32 (UTC+8)

Mashida (MSHD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00677074
24 sa Düşük
$ 0,00696092
24 sa Yüksek

$ 0,00677074
$ 0,00696092
$ 0,00787924
$ 0,0057113
+%0,44

-%1,37

Mashida (MSHD) canlı fiyatı $0,00685076. MSHD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00677074 ve en yüksek $ 0,00696092 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MSHD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00787924, en düşük fiyatı ise $ 0,0057113 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MSHD son bir saatte +%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,37 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mashida (MSHD) Piyasa Bilgileri

$ 68,58M
--
$ 68,58M
10,00B
10.000.000.000,0
Şu anki Mashida piyasa değeri $ 68,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSHD arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,58M.

Mashida (MSHD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Mashida / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mashida / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mashida / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mashida / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,37
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Mashida (MSHD) Nedir?

Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform. Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token. Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Mashida (MSHD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Mashida Fiyat Tahmini (USD)

Mashida (MSHD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Mashida (MSHD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Mashida için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Mashida fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MSHD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Mashida (MSHD) Token Ekonomisi

Mashida (MSHD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MSHD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Mashida (MSHD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Mashida (MSHD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MSHD fiyatı, 0,00685076 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MSHD / USD güncel fiyatı nedir?
MSHD / USD güncel fiyatı $ 0,00685076. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Mashida varlığının piyasa değeri nedir?
MSHD piyasa değeri $ 68,58M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MSHD arzı nedir?
Dolaşımdaki MSHD arzı, 10,00B USD.
MSHD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MSHD, ATH fiyatı olan 0,00787924 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MSHD fiyatı (ATL) nedir?
MSHD, ATL fiyatı olan 0,0057113 USD değerine düştü.
MSHD işlem hacmi nedir?
MSHD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MSHD bu yıl daha da yükselir mi?
MSHD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MSHD fiyat tahminine göz atın.
Mashida (MSHD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-31 18:55:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek
08-31 04:25:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,63 artarak 283,4 milyar doları aştı
08-30 21:35:00Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 134.900 ETH net çıkış gerçekleşti
08-30 12:37:00Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 39'a Düştü, Piyasa Hızla "Korku" Durumuna Girdi
08-30 12:15:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası yaygın düşüş yaşıyor, BIGTIME, LPT %15'in üzerinde düştü
08-29 12:21:36Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi geçici olarak 50'de, piyasa "nötr" durumda kalıyor

