Mashida Fiyatı (MSHD)
+%0,44
-%1,37
--
--
Mashida (MSHD) canlı fiyatı $0,00685076. MSHD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00677074 ve en yüksek $ 0,00696092 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MSHD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00787924, en düşük fiyatı ise $ 0,0057113 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MSHD son bir saatte +%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,37 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Mashida piyasa değeri $ 68,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSHD arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,58M.
Gün içerisinde, Mashida / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mashida / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mashida / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mashida / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,37
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform. Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token. Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.
